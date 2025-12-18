La Juventus in visita al Regina Margherita: un pomeriggio di sorrisi per i piccoli pazienti

TORINO – Ieri era toccato al Toro, oggi alla Juve. Un pomeriggio speciale, fatto di sorrisi, regali e momenti di leggerezza, ha illuminato le corsie dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e di Casa UGI. Una delegazione di giocatori e giocatrici della Juventus Football Club ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati, regalando loro un’esperienza diversa, capace di interrompere – anche solo per qualche ora – il tempo della cura e della sofferenza.

Guidata dal presidente bianconero Gianluca Ferrero, la delegazione era composta da Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Gleison Bremer, Teun Koopmeiners, Barbara Bonansea, Martina Rosucci, Paulina Krumbiegel e Michela Cambiaghi. Accolti e accompagnati dalla professoressa Franca Fagioli e da Marinella Goitre, consigliera del Direttivo e referente di Casa UGI, i giocatori hanno attraversato diversi reparti dell’ospedale: Oncoematologia pediatrica, Centro Trapianti, Hospice Isola di Margherita, Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica.

Durante la visita, ogni bambino e ragazzo ricoverato ha ricevuto un regalo, ma soprattutto attenzione, parole gentili e la presenza di volti noti capaci di trasmettere entusiasmo e vicinanza. Un gesto semplice, ma dal valore profondo, che ha trasformato un normale pomeriggio ospedaliero in un momento natalizio carico di emozioni.

Per i piccoli pazienti, che stanno affrontando un periodo di grande incertezza e sofferenza, l’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per sentirsi coinvolti, ascoltati e, per un attimo, lontani dalle difficoltà della malattia. Un pomeriggio destinato a restare nella memoria di bambini e ragazzi che, più di ogni altra cosa, desiderano continuare a vivere momenti di leggerezza e normalità.

