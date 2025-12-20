Grave incidente sul lavoro a Castelletto Stura: 24enne colpito al volto da un macchinario

CASTELLETTO STURA – Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 20 dicembre, a Castelletto Stura. A rimanere gravemente ferito è stato un agricoltore di 24 anni, impegnato nelle attività dell’azienda di famiglia Regis, in via Centallo, alle porte del paese.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando operazioni di pulizia e manutenzione su un rimorchio spandiletame quando, per motivi ancora in fase di accertamento, una componente del macchinario avrebbe ceduto improvvisamente, colpendolo con violenza al volto e provocandogli profonde lesioni.

Ad assistere alla scena è stato uno zio, che stava lavorando in un campo poco distante e che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto è intervenuta l’équipe medica del 118 che, vista la gravità delle condizioni, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso. La prognosi resta riservata, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono stati avviati gli accertamenti da parte dei tecnici dello Spresal dell’Asl Cn1 e dei carabinieri di Morozzo, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

