Era stato cancellato dall’Ordine nel 2022, ma lavorava ancora: sequestrato studio dentistico a Torino

TORINO – Non era più presente nell’Ordine professionale di appartenenza già nel 2022, ma è stato scoperto al lavoro: per questo i carabinieri del Nas di Torino hanno posto fine a un’attività odontoiatrica esercitata illegalmente all’interno di uno studio dentistico del capoluogo piemontese.

L’indagine ha portato alla scoperta di un medico chirurgo e odontoiatra che continuava a svolgere prestazioni sanitarie nonostante fosse stato cancellato dall’Ordine. I militari dell’Arma, infatti, hanno scoperto il professionista mentre stava erogando prestazioni a diversi pazienti, pur essendo pienamente consapevole del provvedimento di cancellazione, divenuto definitivo nell’agosto scorso dopo il passaggio in giudicato.

Al termine delle verifiche, lo studio dentistico è stato sottoposto a sequestro preventivo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

