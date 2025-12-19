Seguici su

Ciclista viene investito dal conducente di una auto a Torino: è grave in ospedale

Trasportato al Cto di Torino in codice rosso

Pubblicato

19 secondi fa

il

TORINO – È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cto di Torino il ciclista di 62 anni coinvolto in uno scontro avvenuto nella mattinata di oggi.

Secondo quanto si apprende, il sinistro è avvenuto all’interno della rotonda Maroncelli. Qui, per cause in fase di accertamento, il ciclista è stato investito dal conducente di una automobile. Il 62enne è rimasto ferito riportando ferite importati e un trauma cranico; soccorso dal personale medico giunto sul posto, è stato trasportato in ospedale.

Presente sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento

