Il nuovo volto della Gam come museo aperto e piazza culturale: nel 2026 il progetto esecutivo, nel 2027 i lavori

TORINO – Si fa sempre più vicina la nuova Gam, la Galleria civica d’arte moderna e contemporanea di Torino. Nel 2026 si avrà il progetto esecutivo, il cantiere aprirà (speriamo) nel 2027.

La Fondazione Torino Musei e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno annunciato il vincitore del Concorso Internazionale di progettazione per il grande Piano di riqualificazione, rilancio e valorizzazione della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. A vincere è stato il gruppo di progettazione composto da MVRDV, BALANCE Architettura, EP&S Group, Dott. Michelangelo Di Gioia e il Prof. Filippo Busato.

Il costo dell’intervento? 27.5 milioni di euro coperti dalla Compagnia San Paolo. I dettagli operativi del progetto e quindi il nuovo volto della Gam sarà presentato in un grande evento pubblico la cui data non è ancora stata divulgata, ma sarà a inizio 2026. Per ora, l’idea è quella di un museo attraversabile, in dialogo con il giardino e la città, dove il visitatore è parte attiva dell’esposizione culturale. Un museo che insomma vuole essere una piazza, aperta e accessibile.

