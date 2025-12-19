Operaio cade dal cestello di un camion-gru a Torino: in codice rosso al Maria Vittoria

TORINO – Un operaio 45enne che stava lavorando sul cestello di un camion-gru è precipitato da 3 metri di altezza e ha riportato un trauma cranico. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, in piazza Chironi a Torino.

L’uomo è stato trasportato dall’ambulanza 118 dell’Azienda Zero in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria. Anche se grave non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre al soccorso sanitario sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirafiori e l’ispettore Spresal dell’Asl Torino.

