Val di Susa, muore un uomo per ipotermia
Soccorso nella mattinata del 19 dicembre dal 118, l’uomo è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale di Susa.
GRAVERE – Un uomo è stato trovato in grave stato di ipotermia in un’isola ecologica nel comune della Val di Susa a quasi 900 metri di altitudine.
Soccorso nella mattinata del 19 dicembre dal 118 di Azienda Zero, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Susa. Spiacevolmente, poco dopo l’arrivo, è stato dichiarato il decesso dell’uomo.
Si tratterebbe di un senzatetto privo di documenti, la cui identificazione avverrà attraverso lo studio delle impronte digitali effettuato dai carabinieri.
