A Rivarolo, 50enne arrestato per resistenza e aggressione ai carabinieri

TORINO – I carabinieri di Rivarolo hanno arrestato ieri sera un uomo di 50 anni, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato a seguito di una lite domestica con la compagna, avvenuta in un alloggio della zona centrale della cittadina.

Durante l’intervento, l’uomo ha reagito violentemente, arrivando ad aggredire anche i militari presenti. Un carabiniere è stato colpito allo stomaco con un calcio e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle determinazioni del tribunale.

