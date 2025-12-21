Trovato senza vita il 16enne scomparso nel Novarese

NOVARA – Dario, il sedicenne scomparso lo scorso 19 dicembre in provincia di Novara, è stato ritrovato senza vita nel canale Cavour, nel territorio di Agognate.

Dario era uscito la sera con alcuni amici e sarebbe stato visto per l’ultima volta intorno all’una di notte nei pressi del centro commerciale San Martino. Da quel momento il suo telefono risultava spento, facendo scattare l’allarme e le operazioni di ricerca.

Il corpo del giovane è stato recuperato dai Vigili del fuoco in prossimità della rotonda che conduce al casello autostradale dell’A4 di Novara Ovest. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Le cause della morte sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore del ragazzo e chiarire le circostanze dell’accaduto.

