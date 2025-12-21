Juventus Women travolgente a Cesena: 7-1 e quarti di Coppa Italia conquistati

TORINO – Vittoria netta per la Juventus Women, che a Cesena domina la sfida di Coppa Italia e chiude il match con un 7-1, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale.

La gara si mette subito sui binari giusti per la Juventus. Dopo appena sette minuti arriva il vantaggio: fallo su Cascarino in area e rigore trasformato con freddezza da Cambiaghi. Passano pochi minuti e il punteggio raddoppia grazie a Libran, che firma il suo primo gol in maglia bianconera deviando in rete un cross arrivato dalla destra.

Il Cesena prova a reagire e al quarto d’ora trova il gol con Zamboni, che accorcia le distanze sul 2-1. È però solo un attimo, perché la Juventus Women riprende subito il controllo della partita. Krumbiegel segna con un tiro da fuori area, poi Cambiaghi trova la doppietta con un colpo di testa preciso, fissando il risultato sul 4-1 già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia. Dopo pochi minuti Krumbiegel colpisce ancora e realizza anche lei la doppietta personale, approfittando di un’azione confusa in area. La Juventus continua a spingere e al 75’ arriva anche il gol di Martina Rosucci, alla sua prima rete stagionale, nata da una bella azione costruita con Beccari.

C’è spazio infine anche per Amalie Vangsgaard, che segna il settimo gol bianconero all’87’, pochi istanti dopo essere entrata in campo. Il match si chiude così sul 7-1.

