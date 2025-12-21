Il Torino passa a Reggio Emilia e continua la risalita

TORINO – Il Torino conquista tre punti sul campo del Sassuolo e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato. A Reggio Emilia finisce 1-0 per i granata, che confermano il buon momento superando una squadra reduce dal pareggio contro il Milan nella giornata precedente.

La partita è equilibrata e combattuta, con poche occasioni nitide nel primo tempo e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Il Torino tiene bene il campo e concede poco, aspettando il momento giusto per colpire.

La svolta arriva nella ripresa, quando Doig commette fallo su Simeone in area di rigore. Dal dischetto si presenta Vlasic, che resta freddo e realizza il gol decisivo, spiazzando il portiere e portando in vantaggio i granata.

Dopo il gol, il Torino gestisce con ordine il finale di gara, difendendo il risultato e respingendo i tentativi del Sassuolo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese