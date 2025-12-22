LEAR e FIPA, confronto in Regione Piemonte: l’ipotesi di accordo al voto dei lavoratori

TORINO – Si è svolto nella giornata di oggi, presso la Regione Piemonte, l’incontro tra FIM, FIOM e UILM di Torino, la RSU e le aziende LEAR e FIPA, convocato per discutere il possibile progetto di reindustrializzazione della newco FIPA. Un confronto atteso, che arriva al termine di una trattativa complessa e articolata, avviata nel settembre 2025 e sviluppata su più livelli, sia locali sia istituzionali, coinvolgendo anche il MIMIT.

Nel corso dell’incontro, le organizzazioni sindacali e la RSU hanno ribadito le istanze già presentate nei mesi precedenti, cercando di ottenere le migliori condizioni possibili per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella vertenza. Il tentativo di contrattazione si è concentrato sulla tutela occupazionale, sulle prospettive industriali e sulle garanzie legate al futuro produttivo del sito.

Tuttavia, nelle fasi finali del confronto, la discussione ha subito una brusca accelerazione. Le aziende hanno infatti comunicato la chiusura della trattativa, presentando testi e condizioni definitive, senza ulteriori margini di negoziazione. Una scelta che ha segnato di fatto la conclusione del tavolo negoziale.

I lavoratori al voto

Preso atto della posizione aziendale, FIM, FIOM e UILM di Torino, insieme alla RSU, hanno condiviso la decisione di sottoporre l’ipotesi di accordo al giudizio dell’assemblea dei lavoratori, chiamata a esprimersi nella giornata odierna attraverso il voto.

In una dichiarazione congiunta, le organizzazioni sindacali hanno espresso una valutazione prudente sull’esito del confronto:

«L’intesa odierna, anche se offre un’opportunità a un territorio in forte sofferenza, non può vederci pienamente soddisfatti a causa della chiusura manifestata da parte aziendale. Per senso di responsabilità e di democrazia, è stato stabilito che la decisione ultima sull’ipotesi di accordo spetterà all’assemblea dei lavoratori».

L’esito del voto sarà decisivo per comprendere se il progetto di reindustrializzazione potrà realmente prendere forma e quali prospettive si apriranno per il futuro occupazionale e produttivo dell’area, in un contesto territoriale già segnato da difficoltà industriali e sociali.

