È il 22enne Francesco Lambert la vittima dello scontro mortale sulla tangenziale di Torino

TORINO – È Francesco Lambert, 22enne residente a Novalesa, il giovane rimasto vittima di uno scontro sulla tangenziale nord di Torino nella notte di martedì 23 dicembre 2025, all’altezza del casello di Bruere, lungo il tratto che porta all’autostrada Torino-Bardonecchia.

Lambert era alla guida di una Renault Captur con cui ha tamponato violentemente un tir rimanendo incastrato sotto il rimorchio posteriore del mezzo pesante; per lui, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 Azienda Zero, non c’è stato nulla da fare.

La violenza della collisione ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata.

Indagini in corso

Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dello scontro, verificando eventuali responsabilità e acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere presenti lungo il tratto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese