È il 22enne Francesco Lambert la vittima dello scontro mortale sulla tangenziale di Torino
Il giovane è morto sul colpo
TORINO – È Francesco Lambert, 22enne residente a Novalesa, il giovane rimasto vittima di uno scontro sulla tangenziale nord di Torino nella notte di martedì 23 dicembre 2025, all’altezza del casello di Bruere, lungo il tratto che porta all’autostrada Torino-Bardonecchia.
Lambert era alla guida di una Renault Captur con cui ha tamponato violentemente un tir rimanendo incastrato sotto il rimorchio posteriore del mezzo pesante; per lui, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 Azienda Zero, non c’è stato nulla da fare.
La violenza della collisione ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata.
Indagini in corso
Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dello scontro, verificando eventuali responsabilità e acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere presenti lungo il tratto.
