A Torino, i fan di Sinner lanciano una Tennis Academy per i giovani dello Zambia

TORINO – Da Torino arriva un progetto di solidarietà che unisce sport e impegno sociale. I Carota Boys, gruppo di amici e appassionati di tennis legati alla figura di Jannik Sinner, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per contribuire alla creazione della prima Tennis Academy for Development in Zambia, destinata a bambini e giovani in contesti economici e socialmente svantaggiati.

L’iniziativa segue il successo di un primo intervento che aveva permesso di illuminare un campo da tennis a Ndola, fornire attrezzature come racchette, palline e abbigliamento, e sostenere il centro Cicetekelo. Con questa nuova fase del progetto, i Carota Boys puntano a realizzare un polo stabile di sport e formazione, in grado di accogliere quotidianamente oltre 500 giovani.

Il progetto prevede la creazione di un team di allenatori, allenamenti giornalieri, spazi sicuri e inclusivi, e la possibilità di partecipare a tornei locali, garantendo così opportunità concrete di crescita sportiva ed educativa.

