Prato Nevoso investe oltre 60 milioni per il futuro della stazione

PRATO NEVOSO – Prato Nevoso lancia un ambizioso piano di investimenti da oltre 60 milioni di euro per il triennio 2026-2028, uno dei più rilevanti mai avviati da una stazione sciistica del Piemonte. Il progetto mira a potenziare impianti, innevamento e servizi, ampliando il dominio sciabile e rafforzando l’offerta turistica, sportiva e ricettiva.

Al centro del piano spicca la realizzazione di una nuova seggiovia a otto posti ad ammorsamento automatico, prima in Piemonte e nel Nord-Ovest d’Italia, che innalzerà gli standard di comfort, sicurezza e capacità di trasporto della stazione. Parallelamente, l’investimento nell’innevamento programmato permetterà di rendere le piste completamente fruibili in circa 36 ore, grazie anche a un nuovo bacino di accumulo idrico nell’area del Caudano.

Il programma prevede l’ampliamento del dominio sciabile nella zona del Mondolé con una nuova seggiovia e la creazione di due nuove aree campo scuola con tappeti di risalita. L’illuminazione della seggiovia a otto posti sarà eco-friendly, a basso consumo ma ad alta efficienza, sottolineando l’attenzione agli impatti ambientali.

Non solo sci: Prato Nevoso punta alla destagionalizzazione e al rafforzamento dell’offerta turistica. Tra le novità spiccano l’ampliamento del Prato Nevoso Village per famiglie, la riqualificazione dello Chalet Il Verde, la realizzazione di un nuovo centro servizi alla partenza della telecabina La Rossa Panoramica e una pista di bob estivo con risalita integrata.

Il piano investimenti comprende anche lo sviluppo ricettivo: sono già in costruzione dodici unità indipendenti sci ai piedi, i nuovi chalet Lhotse e Kilimangiaro nell’area Stalle Lunghe, una Cittadella dello Sport con riqualificazione delle strutture tennis e un hotel con spa di 1.000 metri quadrati. La zona sarà servita da un eliporto, a beneficio anche della sicurezza.

L’obiettivo è proiettare Prato Nevoso su scala internazionale, rispondendo alla crescente domanda estera e rafforzando il ruolo strategico delle stazioni sciistiche piemontesi sul piano turistico, economico e occupazionale. Il progetto punta inoltre a stimolare una collaborazione strutturata tra operatori e istituzioni, consolidando il Piemonte come meta competitiva rispetto alle grandi località alpine e a quelle di regioni a statuto speciale.

