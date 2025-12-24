Edward Weston in mostra a Torino

TORINO – Dal 12 febbraio 2026 gli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino accoglieranno Edward Weston. Dopo le tappe di Madrid e Barcellona, l’esposizione approda per la prima volta in Italia, portando nel capoluogo piemontese uno dei protagonisti assoluti della fotografia del Novecento.

Con 171 immagini, il percorso espositivo curato da Sérgio Mah si configura come un’ampia antologia capace di ripercorrere tutte le fasi della produzione di Edward Weston (Illinois, 1886 – California, 1958). La selezione offre uno sguardo europeo sull’eredità del fotografo statunitense, ponendosi come un contrappunto estetico e concettuale al modernismo delle prime avanguardie fotografiche europee e restituendo la complessità di una ricerca che ha segnato in modo profondo la fotografia nordamericana.

La mostra attraversa oltre quarant’anni di attività, dal 1903 al 1948, dalle prime sperimentazioni legate al pittorialismo fino alla piena maturità come figura centrale della straight photography. Il progetto mette in evidenza il ruolo di Weston nel processo di affermazione della fotografia come linguaggio autonomo, poetico e intellettuale, capace di interpretare l’estetica e lo stile di vita dell’America tra le due guerre. In questo contesto emerge anche il suo contributo come cofondatore del Group f/64 e dei Camera Pictorialists of Los Angeles, movimenti chiave nella definizione di una nuova visione fotografica.

Pioniere di un approccio rigorosamente moderno, Weston scelse la fotocamera a grande formato come strumento privilegiato, realizzando immagini in bianco e nero di straordinaria nitidezza e precisione formale. Il suo linguaggio, fondato su un controllo tecnico assoluto e su un’intensa attenzione alla luce, alla materia e alle forme, ha dato vita a un corpus che spazia dalle nature morte ai nudi, dai paesaggi ai ritratti, oggi considerati iconici.

