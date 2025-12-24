Nuova vita per l’ex Cacao: la Città di Torino lo mette a bando

TORINO – La Città di Torino ha pubblicato un bando esplorativo per valutare l’affidamento dell’immobile comunale di viale Ceppi 6, all’interno del parco, noto in passato come sede del locale Cacao.

L’iniziativa mira a restituire centralità all’area ex Cacao, valorizzandone il potenziale strategico anche grazie alla posizione baricentrica nel cuore del Valentino. L’amministrazione intende procedere attraverso l’assegnazione in concessione o altro titolo idoneo a soggetti terzi interessati a sviluppare nuove funzioni capaci di integrarsi con il contesto del parco.

Il bando, con scadenza fissata al 26 febbraio alle ore 12, ha carattere esplorativo e consentirà di raccogliere manifestazioni di interesse e proposte progettuali. Gli esiti di questa fase preliminare serviranno a definire i contenuti e l’avvio della successiva procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’immobile. L’obiettivo complessivo è riportare lo spazio a svolgere un ruolo attivo nella vita cittadina, contribuendo alla creazione di un nuovo presidio di socialità in un’area interessata da profonde trasformazioni.

L’operazione si inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione del Parco del Valentino, attualmente in corso grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale Complementare al PNRR, nell’ambito del Programma D.1 dedicato agli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e naturale. Tra le opere previste figurano la realizzazione di un parcheggio interrato da quasi 600 posti auto all’interno del Padiglione 5 e la sistemazione superficiale dello stesso edificio, che ospiterà un nuovo skate park.

I lavori sul Padiglione 5 sono già in fase di esecuzione e una porzione dell’area ex Cacao è stata destinata a cantiere. La conclusione dell’intervento complessivo è prevista per il primo trimestre del 2026.

