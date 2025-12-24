Seguici su

MeteoPiemonte

Estesa anche al giorno di Natale l’allerta gialla per neve e valanghe su alcune zone del Piemonte

Allerta gialla domani, giorno di Natale

Pubblicato

15 secondi fa

il

TORINO –  Sul Piemonte sta rapidamente affluendo da Est aria fredda e umida che, come nelle attese, determinerà una nuova fase di maltempo per le prossime 36 ore con precipitazioni abbondanti sulle aree occidentali e sud-occidentali della regione, nonché copiose nevicate in montagna.

Per approfondire:

Per questo, in relazione ai fenomeni attesi, il Centro Funzionale Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per neve e valangheper oggi ed estesa alla giornata di domani, giorno di Natale, su alcune zone del Piemonte. Fino al mattino di Santo Stefano, scrive Arpa, precipitazioni moderate diffuse sul Piemonte occidentale, localmente forti nelle vallate del Cuneese e del Torinese. Quota neve in calo già oggi dai 1000-1100 m fino a quote collinari, con valori inferiori su Cuneese, Langhe, Roero e collina torinese, fino a 400-600 m.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *