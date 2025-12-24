Furto a Sabbia: sparisce la scultura del diavoletto da un’edicola votiva

VERCELLI – A Sabbia, in località Montata, una scultura raffigurante un diavoletto è stata rubata da un’edicola votiva, installazione popolare che custodiva una leggenda del territorio. L’accesso al luogo è possibile solo a piedi, suggerendo che il responsabile si sia spostato appositamente lungo i sentieri della zona per compiere il furto.

Il pro sindaco di Varallo, Eraldo Botta, ha sporto denuncia ai carabinieri del posto.

L’atto comporterà conseguenze legali, comprese sanzioni e spese a carico dell’autore del furto.

