CronacaVercelli
Furto a Sabbia: sparisce la scultura del diavoletto da un’edicola votiva
Denunciato l’episodio ai carabinieri di Varallo
VERCELLI – A Sabbia, in località Montata, una scultura raffigurante un diavoletto è stata rubata da un’edicola votiva, installazione popolare che custodiva una leggenda del territorio. L’accesso al luogo è possibile solo a piedi, suggerendo che il responsabile si sia spostato appositamente lungo i sentieri della zona per compiere il furto.
Il pro sindaco di Varallo, Eraldo Botta, ha sporto denuncia ai carabinieri del posto.
L’atto comporterà conseguenze legali, comprese sanzioni e spese a carico dell’autore del furto.
