Novara, ha violentato e maltrattato la moglie: arrestato 61enne, dovrà scontare quattro anni

NOVARA – Un uomo di 61 anni è stato arrestato, nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre 2025 dalla polizia di Stato di Novara, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Novara.

L’uomo, oggetto di indagini da parte della Squadra Mobile di Novara compiute negli anni 2022 e 2023, è stato riconosciuto colpevole dei reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti dell’allora moglie convivente dal 2016 e sino al 2022, quando la donna ha trovato la forza di denunciarlo.

Il provvedimento di cattura è dovuto alla condanna in via definitiva alla pena di 4 anni di reclusione. Il 61enne è stato portato nel carcere di Novara.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

