È sola in casa e non mangia da tre giorni: 90enne di Cannobio aiutata dai carabinieri

CANNOBIO – Quello delle festività natalizie è un periodo in cui molte persone si riuniscono, le famiglie e gli amici si ritrovano per passare serate colme di gioia. Ma non per tutti è così, sono tante le persone sole, spesso anche anziani.

È il caso di una signora di 90 anni di Cannobio che, sola in casa, non mangiava da tre giorni. L’allarme è scattato quando la donna ha parlato della propria situazione per telefono a una parente residente a Milano. Dopo aver tentato invano di contattare i vicini di casa, la parente, non sapendo a chi altro rivolgersi, ha chiesto l’intervento dell’arma.

Presto sono intervenuti i carabinieri di Cannobio che hanno rintracciato l’anziana che, per quanto non versasse in una situazione di emergenza di tipo igienico o sanitario, era “in evidente stato di fragilità, bisognosa di assistenza ma anche di ascolto e di presenza”.

Per questo la novantenne è stata portata nell’ospedale di Verbania per accertamenti. Nel frattempo i carabinieri sono riusciti a contattare i figli, residenti all’estero, concordando con loro la necessità di trovare una soluzione per garantire l’assistenza necessaria.

