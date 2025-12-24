Vive da solo nei boschi di Cortemilia, ritrovato dai Carabinieri dopo l’allarme lanciato dalla figlia dalla Germania

CORTEMILIA – Da mesi non riusciva più a mettersi in contatto con il padre e, temendo per la sua salute, aveva chiesto aiuto alle autorità. È partita così, dalla Germania, la segnalazione che ha portato i Carabinieri di Cortemilia a rintracciare un uomo di 58 anni che vive isolato in una casa immersa nei boschi dell’Alta Langa.

La donna non aveva più notizie del padre dal mese di agosto. L’impossibilità di comunicare e la distanza avevano fatto crescere l’ansia, fino alla decisione di rivolgersi alla Polizia tedesca. Attraverso i canali della Cooperazione Internazionale di Polizia, la richiesta è arrivata in Italia e, nella giornata del 23 dicembre, è stata presa in carico dalla Divisione S.I.RE.NE del Servizio di Cooperazione Internazionale, che ha attivato i Carabinieri della compagnia di Alba e della stazione di Cortemilia.

La scelta di una vita a contatto con la natura

L’uomo, due anni fa, aveva deciso di lasciare la Germania per trasferirsi in Piemonte. Venduta la propria abitazione, aveva acquistato una piccola casa nei boschi di Cortemilia, scegliendo una vita semplice e a stretto contatto con la natura. L’abitazione, priva di allaccio alla rete idrica, è alimentata da un generatore e da pannelli solari, sufficienti a garantire l’energia elettrica necessaria anche per una piccola lavatrice.

Negli ultimi mesi, però, la situazione economica del 58enne era diventata sempre più precaria. Senza un reddito stabile, non era più riuscito a sostenere nemmeno le spese minime, compresa la ricarica del telefono cellulare. La scheda sim, bloccata per mancati pagamenti, aveva così interrotto ogni possibilità di comunicazione con la figlia rimasta in Germania.

Il ritrovamento e il contatto con la figlia

Organizzato immediatamente un servizio di ricerca, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo all’interno della sua abitazione. Sorpreso dall’arrivo dei militari, li ha accolti con cordialità. I Carabinieri hanno constatato fin da subito l’ordine e la pulizia della casa e, dopo aver spiegato il motivo della loro presenza, hanno ascoltato il racconto della sua storia e della scelta di vita, segnata da difficoltà economiche ma non da situazioni di degrado o irregolarità.

L’uomo ha espresso rammarico per non essere riuscito a mantenere i contatti con la figlia. I militari si sono quindi attivati immediatamente per aiutarlo, procurandogli una nuova sim card che gli ha permesso di rimettersi in contatto con lei dopo mesi di silenzio.

La situazione, non caratterizzata da disagi sanitari né da violazioni, è stata comunque segnalata al Comune di Cortemilia e ai servizi sociali, affinché possano monitorare e valutare eventuali forme di supporto futuro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese