Esplode una bombola in un appartamento a Cuorgnè, grave un uomo di 76 anni

CUORGNE’ – Questa mattina, intorno alle 7, un incendio è divampato a seguito dell’esposione di una bomoboola in un’abitazione di via Trione 3 a Cuorgnè. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 di Azienda Zero, che hanno assistito tre persone rimaste coinvolte nel rogo.

Le condizioni più critiche riguardano un uomo di 76 anni, rimasto ustionato sull’80% del corpo. L’anziano è stato trasportato in codice rosso al CTO di Torino per ricevere le cure necessarie. La moglie, 73 anni, e la figlia, 37, hanno invece riportato un’intossicazione da fumo e sono state accompagnate all’ospedale di Cuorgnè.

L’appartamento è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

