Boom di ascolti per “Stanotte a Torino”: Angela non delude mai

TORINO – I pronostici sulla programmazione della sera di Natale sono stati confermati. Lo speciale “Stanotte a… Torino”, condotto da Alberto Angela, è stato il programma più visto della serata, registrando 3.140.000 spettatori e uno share del 21%.

Questi numeri ci sorprendono? Sicuramente no. Il risultato consolida maggiormente il rapporto di fiducia tra il divulgatore e il pubblico, anche in una giornata festiva spesso caratterizzata da una fruizione più frammentata.

Il racconto notturno di Torino ha affascinato gran parte del pubblico e ha confermato la capacità di Alberto Angela di trasformare la divulgazione culturale in un momento di piacevole scoperta, oltre che in un appuntamento televisivo di grande richiamo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese