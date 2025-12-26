Leinì, uccide l’uomo con l’auto e scappa: si è costituita la colpevole

LEINÌ – Si è consegnata ai carabinieri la giovane che nella notte di Natale ha investito e ucciso un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Si tratta di una ventunenne residente a Volpiano, denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il drammatico incidente era avvenuto intorno alle 2.30 tra il 24 e il 25 dicembre, sulla rotonda tra via Lombardore e via Coppi. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto dall’auto e trascinato per oltre venti metri. L’uomo è morto sul colpo.

Dopo l’investimento, l’auto si era allontanata dal luogo dell’incidente. La giovane si è oggi presentata spontaneamente dai carabinieri, fornendo indicazioni utili per il ritrovamento del veicolo: una Fiat Grande Punto grigia, intestata alla madre, abbandonata in una zona periferica di Leinì e successivamente sequestrata.

Dagli accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Leini e dal nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale è emerso che, al momento dell’incidente, a bordo dell’auto si trovavano anche il fratello ventenne della conducente e un’amica di 18 anni. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso, mentre per la ventunenne è scattata anche la contestazione di omicidio stradale.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea, che dovrà ora chiarire nel dettaglio la dinamica dell’investimento e le responsabilità dei coinvolti.

