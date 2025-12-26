Un uomo a bordo della sua auto si schianta contro un cavalcavia vicino Stupinigi

NICHELINO – Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi 26 dicembre 2025, lungo la Tangenziale di Torino. Nei pressi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, l’autista del veicolo viaggiava da solo in direzione di Milano e ha perso il controllo della propria macchina, finendo fuori strada.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato tempestivamente all’ospedale CTO di Torino, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli ausiliari ITP.

Lo schianto ha visto l’autista urtare violentemente contro il muro di un cavalcavia, danneggiando l’auto in più parti. Per fortuna, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese