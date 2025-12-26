È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni

TORINO – È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Era nata il 9 agosto 1925 a Villar Perosa, in provincia di Torino, uno dei luoghi simbolo della storia della famiglia Agnelli.

Figura riservata ma centrale nella vita culturale e civile italiana, Maria Sole Agnelli ha avuto una lunga esperienza amministrativa che l’ha portata a ricoprire la carica di sindaca dal 1960 al 1970 a Campello sul Clitunno, in Umbria; dal punto di vista familiare, dal primo matrimonio con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli, mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato un figlio.

Per 14 anni, fino al 2018, Maria Sole Agnelli è stata presidente della Fondazione Agnelli. La sua presenza ha contribuito in modo significativo allo sviluppo delle attività di ricerca e promozione culturale dell’ente.

Appassionata di equitazione, è stata anche proprietaria di cavalli di alto livello sportivo: uno dei suoi cavalli vinse la medaglia d’argento nell’equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco del 1972, portando il suo nome anche nello sport internazionale.

Con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante della storia della famiglia Agnelli e dell’Italia del Novecento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese