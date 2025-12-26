“Pedala UniTo ti premia”: numeri record per il progetto che ha portato UniTo in bicicletta

TORINO – Si chiude l’anno e si conclude con risultati più che rassicuranti da “Pedala UniTo ti premia”, il progetto di mobilità sostenibile che ha incentivato lavoratrici e lavoratori dell’Università di Torino a scegliere la bicicletta per gli spostamenti casa–università. Quasi 100 mila chilometri percorsi, 20 mila sessioni tracciate e oltre 11.700 euro erogati in incentivi, dimostrando che una mobilità diversa non solo è possibile, ma funziona.

Attivo da giugno a novembre 2025, il progetto è stato realizzato da UniTo in collaborazione con Pin Bike e ha coinvolto quasi 300 dipendenti dell’Ateneo, trasformando un incentivo economico in un vero e proprio cambio di abitudini. Grazie all’app Pin Bike, ogni chilometro pedalato è stato certificato e premiato con 20 centesimi, valorizzando uno spostamento quotidiano a beneficio dell’ambiente, della salute e della città.

L’analisi dei dati

Durante il periodo di attivazione sono stati percorsi oltre 97.000 km in bicicletta, anche elettrica, con un risparmio stimato di più di 15 tonnellate di CO₂ rispetto all’utilizzo dell’auto. Un impatto concreto sulla qualità dell’aria e sul traffico urbano, supportato da dati consultabili anche in open data sulla piattaforma web.pin.bike/open/50.

L’analisi dei comportamenti mostra come la mobilità ciclistica si inserisca perfettamente nei ritmi quotidiani: le fasce orarie più frequentate sono tra le 6 e le 7 del mattino e tra le 15 e le 17 del pomeriggio. I partecipanti più attivi hanno tra i 30 e i 39 anni, seguiti da quarantenni e cinquantenni, con una distanza media di 5 km per tratta. La mappa dei percorsi evidenzia una copertura diffusa dell’intera città di Torino e dei comuni della prima cintura, come Grugliasco e Collegno, dove hanno sede strutture universitarie.

Un cambiamento duraturo

I partecipanti hanno valutato l’esperienza con un punteggio medio di 4,3 su 5. Il 76,2% ha dichiarato che continuerà molto probabilmente a usare la bicicletta anche senza incentivi economici, mentre un ulteriore 13,6% lo farà probabilmente. Un dato che conferma come l’iniziativa abbia generato un cambiamento duraturo.

Come sottolinea la Dott.ssa Micol Maggiolini, Area Sostenibilità e gruppo Mobilità Green Office UniToGO:

“I dati raccolti rappresentano una risorsa strategica per orientare le politiche di mobility management dell’Ateneo e offrire indicazioni utili alla Città. Pedala UniTo ti premia ha dimostrato che la bicicletta può essere più di un mezzo di trasporto: è uno strumento di cambiamento”.

Anche Pin Bike conferma il valore dell’iniziativa. Nel 2025 la piattaforma ha superato 10 milioni di chilometri pedalati in Europa, distribuendo oltre 2,5 milioni di euro in incentivi.

«Siamo felici che l’Università di Torino abbia scelto una misura concreta, trasparente e digitale per promuovere la mobilità sostenibile. Il cambiamento comincia oggi, con ogni pedalata», commenta Nico Capogna, CEO e co-fondatore di Pin Bike.

