Alba: arrestato un 23enne dopo mesi di indagini

ALBA – I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno eseguito un arresto con custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventitreenne, ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati contro la persona e il patrimonio commessi tra luglio e novembre 2025 nel territorio di Alba.

Dalle indagini è emerso che l’indagato è chiamato a rispondere, a vario titolo, di tentata rapina, lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di armi.

Tra gli episodi più gravi figura una rapina aggravata avvenuta in orario notturno nei pressi di una fermata dell’autobus, ai danni di un giovane poi soccorso dal padre, entrambi aggrediti con un’arma da taglio. Le indagini hanno inoltre ricostruito numerosi furti e tentati furti, soprattutto notturni, ai danni di esercizi commerciali, strutture ricettive e attività alimentari del centro cittadino. Tre episodi avrebbero interessato anche il centro di accoglienza della Fondazione Caritas Diocesana Albese, oltre a intrusioni alla Bocciofila Albese e in un’abitazione privata.

All’indagato vengono attribuiti anche un furto con strappo ai danni di un passante, al quale sarebbe stato sottratto un borsello contenente telefono cellulare e denaro contante, e un grave episodio di lesioni personali ai danni di un uomo aggredito in strada insieme ad altre persone non identificate, che ha reso necessario il ricovero ospedaliero con prognosi riservata.

