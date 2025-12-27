Incendio alla piscina di Susa: tetto danneggiato

SUSA – Nella mattinata di oggi, sabato 27 dicembre, un incendio è divampato intorno a mezzogiorno alla piscina comunale di Susa, coinvolgendo una vasta porzione del tetto dell’impianto natatorio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Susa e della Valle, supportate da un’autobotte giunta dal comando di Torino, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate probabilmente dall’impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Il rogo ha coinvolto il rivestimento in legno e lamiera del tetto, causando danni che potrebbero rivelarsi significativi. Fortunatamente la piscina era chiusa al pubblico per le festività, circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

L’allarme è scattato grazie ad alcuni atleti impegnati in gare e allenamenti nell’area sportiva adiacente, che hanno notato il fumo levarsi dalla struttura e hanno dato immediatamente l’allerta.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori verifiche per quantificare l’entità dei danni e i tempi di riapertura.

