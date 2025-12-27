Scontro sulla Provinciale 155: ferito un ventenne

MORNESE – Nella giornata di ieri i Carabinieri sono intervenuti a seguito di uno scontro tra uno scooter e un’autovettura, avvenuto lungo la S.P. 155.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter, condotto da un ventenne, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un’auto guidata da una turista ligure. La donna è rimasta illesa, mentre per il giovane motociclista si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per regolare la viabilità. I successivi accertamenti sanitari hanno evidenziato che il conducente dello scooter stava guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo motivo il ventenne è stato sanzionato come previsto dalla normativa vigente.

