Cagliari batte il Torino 2-1 con un gol spettacolare di Kilicsoy

TORINO – Parte forte la sfida tra Cagliari e Torino, con il match che si accende fin dai primi minuti. Al 7’ i padroni di casa ripartono velocemente e si presentano davanti alla porta granata. C’è un contatto con il portiere Paleari e l’azione viene controllata con le immagini: alla fine l’arbitro conferma la sua scelta, si gioca e non viene assegnato nessun rigore. Qualche protesta sugli spalti, ma la gara prosegue.

Il Torino trova il vantaggio al 26’. I granata recuperano palla a centrocampo e ripartono con decisione. Dopo una prima occasione respinta dal portiere avversario, la palla arriva a Vlasic che non sbaglia e firma l’1-0 per il Toro.

Quando il primo tempo sembra avviarsi verso la chiusura, il Cagliari riesce però a pareggiare. Al 45’ la difesa del Torino perde di vista Prati che, tutto solo davanti alla porta, mette in rete l’1-1.

Nella ripresa la partita resta viva e aperta. Al 60’ arriva l’episodio che cambia il risultato: Kilicsoy riceve palla, supera alcuni avversari con una bella giocata e tira con precisione, trovando il gol del 2-1 per il Cagliari.

Il Torino prova a reagire fino all’ultimo, ma il portiere Caprile si fa trovare pronto in più occasioni. Nei minuti finali i granata trovano anche il pareggio, ma il gol viene annullato perché il pallone era uscito dal campo prima del cross.

