Uomo trovato morto in un ex stabilimento a Torino

TORINO – Questa mattina, intorno alle 13, in corso Dante a Torino è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni all’interno di un ex stabilimento abbandonato al civico 11.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio 118 di Azienda Zero e i carabinieri per i primi accertamenti. Secondo una prima ipotesi, la morte potrebbe essere avvenuta per cause naturali, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire con certezza le circostanze del decesso.

Al momento l’area è sotto osservazione, mentre le autorità continuano le verifiche per completare la ricostruzione dei fatti.

