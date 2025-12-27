Cimiteri aperti durante le festività natalizie: ecco orari e accessi

TORINO – In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, periodo in cui molti cittadini si recano nei cimiteri per rendere omaggio ai propri cari, sono stati definiti orari di apertura e modalità di accesso per garantire visite ordinate e agevoli.

Durante le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, i cimiteri resteranno aperti al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nella stessa fascia oraria sarà consentito l’accesso con autovettura esclusivamente ai soggetti autorizzati, in particolare agli ultrasettantenni e alle persone con gravi patologie o difficoltà motorie, con uscita entro le ore 12.30.

Per quanto riguarda gli uffici dei cimiteri Monumentale e Parco, questi resteranno chiusi al pubblico il 25 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio. Nelle giornate di vigilia, il 24 e il 31 dicembre, gli uffici chiuderanno anticipatamente alle ore 13.00.

Sempre il 24 e il 31 dicembre, i cimiteri prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 16.30. Nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania, invece, l’accesso sarà limitato alla sola fascia mattutina, con ingresso consentito alle auto autorizzate.

