Cede la balaustra in legno in Lungo Po Antonelli: uomo cade in acqua e sua moglie si rompe un braccio

Incidente a Santo Stefano lungo il Po a Torino: anziano finisce in acqua, la moglie si ferisce a un braccio

TORINO – Pomeriggio tragico quella di Santo Stefano per una coppia anziana di Torino. Il marito è caduto in acqua perché una balaustra in legno è ceduto in Lungo Po Antonelli a Torino, la moglie, sui 70 anni ha evitato di cadere in acqua ma si è rotta un braccio.

L’uomo è stato soccorso da un passante e ripescato dall’acqua ed entrambi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 Azienda Zero anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato

