Incendio di un appartamento a Villanova Mondovì, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte
Nessun ferito, un 78enne è stato portato fuori di casa e trasferito in un’altra casa
CUNEO – A Villanova Mondovì, nel cuneese, nella notte tra ieri e oggi è scoppiato un incendio in un appartamento. Le fiamme hanno coinvolto un piano terra di un edificio in piazza Santa Caterina, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì, Morozzo, Cuneo e Fossano che hanno lavorato diverse ore durante la notte per contenere il fuoco. Non si registrano feriti o intossicati, ma un 78enne che abitava nel locale andato a fuoco è stato trasferito.
