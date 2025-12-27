Incendio di un appartamento a Villanova Mondovì, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

CUNEO – A Villanova Mondovì, nel cuneese, nella notte tra ieri e oggi è scoppiato un incendio in un appartamento. Le fiamme hanno coinvolto un piano terra di un edificio in piazza Santa Caterina, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì, Morozzo, Cuneo e Fossano che hanno lavorato diverse ore durante la notte per contenere il fuoco. Non si registrano feriti o intossicati, ma un 78enne che abitava nel locale andato a fuoco è stato trasferito.

