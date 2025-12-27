Seguici su

CronacaCuneo

Incendio di un appartamento a Villanova Mondovì, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Nessun ferito, un 78enne è stato portato fuori di casa e trasferito in un’altra casa

Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

12 secondi fa

il

CUNEO – A Villanova Mondovì, nel cuneese, nella notte tra ieri e oggi è scoppiato un incendio in un appartamento. Le fiamme hanno coinvolto un piano terra di un edificio in piazza Santa Caterina, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì, Morozzo, Cuneo e Fossano che hanno lavorato diverse ore durante la notte per contenere il fuoco. Non si registrano feriti o intossicati, ma un 78enne che abitava nel locale andato a fuoco è stato trasferito.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *