Traffico verso Prato Nevoso: chiusa la Provinciale 237

FRABOSA SOTTANA – Chiusura temporanea della Strada Provinciale 237 in direzione delle località sciistiche di Prato Nevoso e Artesina. Il provvedimento è stato disposto dalla Provincia di Cuneo in accordo con il Comune di Frabosa Sottana ed è entrato in vigore al bivio con Frabosa Soprana, uno dei punti nevralgici dell’accesso alle stazioni montane.

La decisione si è resa necessaria per motivi di sicurezza e di gestione della viabilità, a fronte dell’intenso afflusso di veicoli diretti verso le località sciistiche. L’obiettivo è evitare congestionamenti e situazioni di rischio lungo l’asse stradale, particolarmente trafficato nei periodi di maggiore presenza turistica.

La chiusura è presidiata dalla Polizia Municipale, incaricata di controllare e regolare il traffico. Il transito verso Prato Nevoso e Artesina sarà consentito esclusivamente in presenza di deflusso dei veicoli provenienti da monte, così da mantenere condizioni di circolazione più sicure e fluide.

Eventuali aggiornamenti sulla riapertura della strada saranno comunicati in base all’evoluzione della situazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese