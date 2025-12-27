CittadiniPiemonte
Traffico verso Prato Nevoso: chiusa la Provinciale 237
Stop temporaneo al bivio con Frabosa Soprana per l’elevato afflusso verso Prato Nevoso e Artesina
FRABOSA SOTTANA – Chiusura temporanea della Strada Provinciale 237 in direzione delle località sciistiche di Prato Nevoso e Artesina. Il provvedimento è stato disposto dalla Provincia di Cuneo in accordo con il Comune di Frabosa Sottana ed è entrato in vigore al bivio con Frabosa Soprana, uno dei punti nevralgici dell’accesso alle stazioni montane.
La decisione si è resa necessaria per motivi di sicurezza e di gestione della viabilità, a fronte dell’intenso afflusso di veicoli diretti verso le località sciistiche. L’obiettivo è evitare congestionamenti e situazioni di rischio lungo l’asse stradale, particolarmente trafficato nei periodi di maggiore presenza turistica.
La chiusura è presidiata dalla Polizia Municipale, incaricata di controllare e regolare il traffico. Il transito verso Prato Nevoso e Artesina sarà consentito esclusivamente in presenza di deflusso dei veicoli provenienti da monte, così da mantenere condizioni di circolazione più sicure e fluide.
Eventuali aggiornamenti sulla riapertura della strada saranno comunicati in base all’evoluzione della situazione.
