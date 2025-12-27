CronacaPiemonte
Padre e figlio di 7 anni salvati a Roccaforte Mondovì
I due erano smarriti vicino a Rastello
ROCCAFORTE MONDOVÌ – Si è conclusa nel migliore dei modi l’operazione di soccorso condotta nel pomeriggio di oggi a Roccaforte Mondovì. Un uomo e suo figlio, un bambino di 7 anni, si erano persi dopo aver imboccato una stradina nella zona di Rastello.
Immediatamente sono scattati i soccorsi: i due sono stati geolocalizzati dalla squadra TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di Cuneo e successivamente recuperati dagli uomini del soccorso alpino.
All’operazione hanno partecipato anche le squadre SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e l’elicottero Drago da Torino.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Giaveno, i vigili del fuoco estraggono uomo con gamba schiacciata sotto la ruota dell’auto
Cittadini1 giorno fa
Stanotte a Torino: Alberto Angela e il ritratto di una città senza tempo
Cronaca1 giorno fa
Leinì, uccide l’uomo con l’auto e scappa: si è costituita la colpevole
Cronaca2 giorni fa
Esplode una bombola in un appartamento a Cuorgnè, grave un uomo di 76 anni
Cronaca1 giorno fa