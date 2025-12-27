Padre e figlio di 7 anni salvati a Roccaforte Mondovì

ROCCAFORTE MONDOVÌ – Si è conclusa nel migliore dei modi l’operazione di soccorso condotta nel pomeriggio di oggi a Roccaforte Mondovì. Un uomo e suo figlio, un bambino di 7 anni, si erano persi dopo aver imboccato una stradina nella zona di Rastello.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: i due sono stati geolocalizzati dalla squadra TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di Cuneo e successivamente recuperati dagli uomini del soccorso alpino.

All’operazione hanno partecipato anche le squadre SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e l’elicottero Drago da Torino.

