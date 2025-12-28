Acqui Terme: auto investe una donna, che poi muore in ospedale

ALESSANDRIA – Una donna di 29 anni è stata investita e uccisa da un’auto nel pomeriggio di oggi ad Acqui Terme. L’impatto è avvenuto sulla strada statale 30 all’altezza di via Circonvallazione. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, che ha soccorso la donna investita e l’ha trasportata in ospedale. Poco dopo l’arrivo però la 29enne è deceduta.ù

