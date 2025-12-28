Treno investe una persona vicino a Firenze, ritardi anche sui treni diretti a Torino

PIEMONTE – Sul tabellone della stazione di Torino Porta Nuova ci sono ritardi tra i treni dell’alta velocità in arrivo. I minunti di discrepanza rispetto all’orario previsto variano da 15 minuti e arrivano fino a un’ora e mezza. La causa è l’investimento di una persona nella stazione di Firenze Rifredi, nel tardo pomeriggio; non si sanno le condizioni di salute di quest’ultima. Dopo più di un’ora di attesa il traffico è ripartito, ma i ritardi si sono accumulati su tutta la linea.

Il tabellone della stazione di Porta Nuova si può consultare qui. Gli aggiornamenti forniti da Trenitalia sulla situazione sono questi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese