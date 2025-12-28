Scontro tra tre auto in tangenziale a Venaria: quattro feriti

TORINO – Intorno alle 18 di oggi, 28 dicembre, sulla tangenziale nord di Torino all’altezza di Venaria Reale tre auto si sono scontrate. Il bilancio è di quattro feriti, tutti soccorsi dal 118 e portato in ospedale. L’impatto è avvenuto sulla carreggiata che porta a corso Regina Margherita e il traffico ha subito rallentamenti.

