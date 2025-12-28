Caduta massi sulla Provinciale 32 della Valle di Viù, nel pomeriggio di domenica 28 dicembre senso unico alternato consentito fino alle 17.30

VALLE DI VIÙ – Una caduta massi ha interrotto la strada provinciale 32 della Valle di Viù questa mattina, 28 dicembre. Al lavoro tecnici e cantonieri della Direzione viabilità 1 della Città metropolitana di Torino. Il tratto interessato è quello immediatamente precedente il bivio per il Colle del Lys. Il distacco del materiale roccioso si è verificato intorno alle 10 e ha causato la temporanea interruzione del traffico.

Per consentire il deflusso dei veicoli dall’alta Valle di Viù, in particolare dei turisti che stamani sono saliti ad Usseglio e a Pian Benot, nel pomeriggio viene consentita la circolazione a senso unico alternato sino alle 17.30, con un presidio in loco per sorvegliare il versante a monte della carreggiata. Nel primo pomeriggio, i tecnici hanno svolto un sopralluogo con gli esperti di una ditta che domattina invierà i suoi rocciatori per effettuare l’eventuale disgaggio di massi pericolanti e consentire nuovamente il transito a senso unico alternato.

Questa notte la strada rimarrà chiusa in via precauzionale, con riapertura domani alle 7 e possibili brevi interruzioni durante la giornata.

