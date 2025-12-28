TorinoTrasporti
Caduta massi sulla Provinciale 32 della Valle di Viù, nel pomeriggio di domenica 28 dicembre senso unico alternato consentito fino alle 17.30
Questa notte la strada rimarrà chiusa in via precauzionale
VALLE DI VIÙ – Una caduta massi ha interrotto la strada provinciale 32 della Valle di Viù questa mattina, 28 dicembre. Al lavoro tecnici e cantonieri della Direzione viabilità 1 della Città metropolitana di Torino. Il tratto interessato è quello immediatamente precedente il bivio per il Colle del Lys. Il distacco del materiale roccioso si è verificato intorno alle 10 e ha causato la temporanea interruzione del traffico.
Per consentire il deflusso dei veicoli dall’alta Valle di Viù, in particolare dei turisti che stamani sono saliti ad Usseglio e a Pian Benot, nel pomeriggio viene consentita la circolazione a senso unico alternato sino alle 17.30, con un presidio in loco per sorvegliare il versante a monte della carreggiata. Nel primo pomeriggio, i tecnici hanno svolto un sopralluogo con gli esperti di una ditta che domattina invierà i suoi rocciatori per effettuare l’eventuale disgaggio di massi pericolanti e consentire nuovamente il transito a senso unico alternato.
Questa notte la strada rimarrà chiusa in via precauzionale, con riapertura domani alle 7 e possibili brevi interruzioni durante la giornata.
