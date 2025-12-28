Un sessantenne ubriaco scatena una rissa sotto l’abitazione del fratello a Beinasco

BEINASCO – Una violenta lite è scoppiata nel pomeriggio di ieri, 27 dicembre, a Beinasco (TO), sotto un condominio delle ex case Gescal di via Mirafiori. Protagonista della vicenda, un uomo sulla sessantina ubriaco, che poco dopo le 17 si è presentato sotto l’abitazione del fratello iniziando a citofonare insistentemente, insultandolo e minacciandolo.

Le urla e il comportamento aggressivo hanno attirato l’attenzione di diversi residenti dello stabile, che sono scesi per capire cosa stesse accadendo. Con il passare dei minuti, la situazione è degenerata: alcune persone hanno cercato di avvicinarsi al sessantenne e si è rischiato lo scontro fisico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri – allertati dai cittadini preoccupati – per riportare la calma e dividere le parti. Le operazioni non sono state semplici: alcuni militari sono stati feriti nel tentativo di separare l’uomo e i residenti.

Il sessantenne, che era in compagnia del proprio cane, si è inoltre scagliato contro i carabinieri, opponendo resistenza all’intervento e rendendo necessario un ulteriore sforzo da parte delle Forze dell’ordine per contenerlo e metterlo in sicurezza.

La situazione è stata infine riportata alla calma. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio le responsabilità dei soggetti coinvolti. C’è da capire anche perché l’uomo si sia presentato sotto casa del fratello e abbia iniziato a inveire in quel modo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese