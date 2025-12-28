Controlli delle Forze dell’ordine in corso al rave party organizzato al Forte Guercio ad Alessandria

ALESSANDRIA – È in corso il deflusso di alcuni ragazzi dal rave party organizzato nelle ultime ore al centro sociale di Forte Guercio, ad Alessandria. Sono in corso controlli ordinari della Polizia e dei Carabinieri nella zona, per verificare che tutto proceda senza criticità. La festa è iniziata la notte scorsa e potrebbe durare per tutta la giornata di oggi. Sono coinvolti circa 300 ragazzi.

Anche l’estate scorsa una situazione simile aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

