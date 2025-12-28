Basket, Serie A maschile: il Derthona batte la Reggiana 81 a 67

TORTONA – Davanti a più di 4 300 spettatori, Derthona Basket batte UNA Hotels Reggio Emilia 81-67 nella gara giocata oggi pomeriggio alle ore 18.

Dopo un primo quarto concluso con il vantaggio degli ospiti 17-14, i padroni di casa hanno trovato la rimonta e mantenuto il vantaggio dal secondo quarto in avanti. Altra prestazione maiuscola di Christian Vital, che ha realizzato 25 punti. La buona volontà del solo Uglietti non basta a una Reggio per rimanere competitiva fino alla fine. Derthona che con questo risultato sale a 18 punti in classifica, in quarta posizione.

