Allarme bomba al tribunale di Ivrea: evacuata anche la procura

IVREA – Mattinata di apprensione oggi, lunedì 29 dicembre, al palazzo di giustizia di Ivrea, dove una telefonata con minacce ha fatto scattare l’allarme bomba e l’evacuazione del tribunale e della procura.

Dopo l’allarme, magistrati e personale amministrativo hanno lasciato gli uffici e sono stati fatti attendere nel cortile antistante la struttura. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia di Stato, supportati dalle unità cinofile anti esplosivo, per effettuare le verifiche necessarie.

Gli accertamenti sono tuttora in corso per stabilire se la minaccia sia fondata. Solo al termine dei controlli verrà deciso se e quando potrà riprendere regolarmente l’attività negli uffici giudiziari.

