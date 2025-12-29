La tradizionale Befana al Caffè al Bicerin con gianduiotto gigante da 10 chili

TORINO – Martedì 6 gennaio 2026 il Caffè al Bicerin di Torino celebrerà l’Epifania secondo una tradizione che accompagna da anni la chiusura delle festività natalizie. A partire dalle 15, nello storico locale affacciato su piazza della Consolata, verrà offerto alla cittadinanza un gianduiotto gigante da 10 chili. Al momento del taglio saranno presenti le maschere di Gianduja e Giacometta della Famija Turinèisa.

L’iniziativa coincide con il 263° anniversario di attività del caffè, fondato nel 1763 e da sempre legato alla storia e alle consuetudini della città. Il locale è noto per aver dato origine al Bicerin, la bevanda a base di cioccolato, caffè e crema di latte di cui conserva la ricetta tradizionale.

Nel corso dei secoli il Caffè al Bicerin è stato frequentato da esponenti della cultura, della politica e dello spettacolo ed è comparso anche in opere letterarie e produzioni cinematografiche. La sua identità è stata preservata nel tempo grazie a una gestione attenta alla continuità, oggi portata avanti dalla famiglia di Maritè Costa, che ha guidato il locale fino al 2015.

Il caffè è inserito nelle principali guide di settore ed è membro di associazioni dedicate alla tutela dei locali storici. Oltre alle specialità a base di cioccolato, propone dolci della tradizione piemontese e una selezione di prodotti acquistabili anche online.

