Incidente sul lavoro a Mongardino: muore schiacciato dal muletto Michele Penna, il re dei grissini

MONGARDINO – Un tragico incidente sul lavoro ha tolto la vita a Michele Penna, 73enne storico panificatore e fondatore del grissinificio che ha reso il suo nome celebre in tutto il Piemonte.

Penna è stato schiacciato da un muletto mentre movimentava dei bancali: inutili i soccorsi intervenuti anche con l’elisoccorso del 118 Azienda Zero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal, che hanno fatto partire un’indagine e sequestrato il mezzo coinvolto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese