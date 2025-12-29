AstiCronaca
Incidente sul lavoro a Mongardino: muore schiacciato dal muletto Michele Penna, il re dei grissini
Tragico incidente sul lavoro a Mongardino: morto Michele Penna, 73 anni, storico panificatore, schiacciato da un muletto. Indagini in corso
MONGARDINO – Un tragico incidente sul lavoro ha tolto la vita a Michele Penna, 73enne storico panificatore e fondatore del grissinificio che ha reso il suo nome celebre in tutto il Piemonte.
Penna è stato schiacciato da un muletto mentre movimentava dei bancali: inutili i soccorsi intervenuti anche con l’elisoccorso del 118 Azienda Zero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal, che hanno fatto partire un’indagine e sequestrato il mezzo coinvolto.
