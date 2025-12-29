Fermato a Torino con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite e senza assicurazione

TORINO – Lunedì 22 dicembre, verso le 17, una pattuglia dell’Aliquota Pronto Impiego Nord della Polizia Locale di Torino ha fermato un automobilista che procedeva in maniera incerta lungo via Cigna. L’andatura lenta e irregolare dell’auto ha subito insospettito gli agenti, che hanno richiesto l’intervento di una pattuglia dotata di etilometro per effettuare un controllo più approfondito.

Il conducente, un uomo di 46 anni, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha rilevato un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito, nella fascia oltre 1,5 g/l. Oltre a questa grave infrazione, gli agenti hanno accertato che il veicolo non era coperto da assicurazione obbligatoria.

Il 46enne è stato quindi indagato in stato di libertà ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera C del Codice della Strada. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, e l’uomo ha ricevuto le relative sanzioni amministrative.

La Polizia Locale ricorda che il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari e che, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato.

