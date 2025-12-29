Un centinaio di persone in corteo ad Askatasuna: ridateci il quartiere
Gli striscioni “Ridateci il quartiere, basta militarizzazione” e “Fate spazio ai giochi, non alle armi”, sono stati poi affissi ai cancelli che bloccano l’accesso ad Askatasuna
Più Video
Marta Bassino torna alle gare come spettatrice: contenta di essere su due gambe
Sgombero Askatasuna, Lo Russo: guardiamo al futuro di corso Regina 47
Torino, previsioni meteo del 20 dicembre 2025
Presidio davanti all’Askatasuna: nel pomeriggio momenti di tensione con la polizia che aziona gli idranti
TORINO – Un centinaio di persone hanno preso parte questa sera ad una passeggiata in Vanchiglia, conclusasi davanti alla struttra di corso Regina Margherita 47, dove fino a pochi giorni fa era attiva Askatasuna.
I partecipanti al corteo, più che altro giovani e alcune famiglie con bambini, hanno chiesto la smilitarizzazione del quartiere, pretendendo l’allontanamento della polizia e la “restituzione del quartiere ai cittadini”.
Gli striscioni “Ridateci il quartiere, basta militarizzazione” e “Fate spazio ai giochi, non alle armi”, sono stati poi affissi ai cancelli che bloccano l’accesso ad Askatasuna.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese