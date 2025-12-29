TORINO – Un centinaio di persone hanno preso parte questa sera ad una passeggiata in Vanchiglia, conclusasi davanti alla struttra di corso Regina Margherita 47, dove fino a pochi giorni fa era attiva Askatasuna.

I partecipanti al corteo, più che altro giovani e alcune famiglie con bambini, hanno chiesto la smilitarizzazione del quartiere, pretendendo l’allontanamento della polizia e la “restituzione del quartiere ai cittadini”.

Gli striscioni “Ridateci il quartiere, basta militarizzazione” e “Fate spazio ai giochi, non alle armi”, sono stati poi affissi ai cancelli che bloccano l’accesso ad Askatasuna.

